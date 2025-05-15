У Києві серед ночі чоловік запустив салют з вікна квартири: йому загрожує до 5 років обмеження волі

У Києві судитимуть чоловіка, який запустив салют з вікна

У столиці під час комендантської години 50-річний чоловік напідпитку запустив салют із вікна багатоповерхівки.

За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження волі, повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від місцевої жительки, що на вулиці Героїв Дніпра чути звуки вибухів. На місці події вони виявили залишки піротехнічних виробів.

Надалі вдалося встановити, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. У стані алкогольного сп’яніння з вікна своєї квартири вночі він запустив салют, чим налякав сусідів.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг пояснити свої дії.

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Киянину повідомили про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.

Нагадаємо, станом на початок січня 2025 року протягом повномасштабної війни в Україні винесли 44 вироки за запуск феєрверків.

Одне з найсерйозніших покарань отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року – ув’язнення на 5 років та 3 місяці. Він вже був засуджений до умовного терміну.