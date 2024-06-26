"Перевіряв феєрверк на справність": поліція затримала 25-річного киянина, який запускав салют

Правоохоронці розшукали чоловіка, який 11 червня попри заборону воєнного часу запустив салют у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що феєрверк був запущений з території сміттєспалювального заводу. До інциденту, за їхніми словами, причетний 25-річний працівник цієї установи.

Чоловік заявив, що вирішив перевірити салютну установку на справність.

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Йому повідомили про підозру у вчиненні хуліганства за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, що передбачає штраф або пробаційний нагляд на строк до п'яти років, або ж обмеження волі на той самий термін.

Поліція наголосила на категоричній забороні використання будь-яких піротехнічних виробів у період воєнного стану, оскільки за таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно в Оболонському районі Києва з вікна багатоповерхівки 18-річний юнак запустив салют. Він теж хотів перевірити, чи працює піротехнічний засіб, у якого закінчився термін придатності. Йому повідомили про підозру.