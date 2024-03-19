Не відчиняв двері та вимагав гроші: у Варшаві українка натрапила на агресивного таксиста

Зачинив у машині та вимагав гроші: у Варшаві українка зіштовхнулася з агресією таксиста

У Варшаві українка зіштовхнулася з агресією з боку таксиста. Він заблокував двері машини, обізвав дівчину та вимагав 300 злотих за поїздку, замість озвучених 20-ти.

Про інцидент Христина Петрочук розповіла у соцмережах.

Дівчина наразі проживає в ОАЕ, однак періодично приїжджає в Україну, повідомила дівчина у коментарі для "УП. Життя" Варшава для неї – проміжний пункт, в якому вона сідає на літак.

15 березня Христина везла із собою чималий багаж: дві валізи – 35 і 15 кілограмів кожна – та важкий рюкзак.

"Я прибула на вокзал і намагалася тягнути свої речі. В руках вже тримала телефон із застосунком Uber, тому що знаю, що потрібно користуватися тільки перевіреними службами таксі. Я також заздалегідь забезпечую собі мобільний інтернет, щоб бути на зв’язку.

Не знаю чому, але цього разу я вирішила зробити виняток і скористатися звичайним таксі. Вийшовши із вокзалу, одразу побачила таксистів, завантажений трафік і подумала: "Як я тут знайду своє таксі?" – розповідає Христина.

До неї звернувся один із водіїв. Хоча вони спілкувалися англійською, таксист одразу запитав, чи з Києва дівчина. Вона відповіла, що так. Наступне питання було про те, куди Христина летить. Так чоловік зрозумів, що дівчина у Варшаві ненадовго.

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"Моя поїздка мала бути короткою – до 5 хвилин. Готель розташований на відстані близько 2 кілометрів від вокзалу.

Таксист їхав дуже небезпечно – на червоне світло, підрізав автомобілі, не пропускав пішоходів. Це мене дуже насторожило", – згадує дівчина.

Таксі доїхало до дверей готелю. Однак оголошені 20 злотих за поїздку перетворилися на 300. Христина відмовилася платити, на що водій почав агресувати й лаятися.

"Це тобі не Uber, це – преміум таксі", – відповів чоловік.

Христина почала погрожувати йому поліцією, коли зрозуміла, що двері машини заблоковані.

"Я почала стукати у вікно. За метр від машини постійно проходили люди. Я помітила, що люди бачать і чують мене, але ніхто не реагує. Таксист зрозумів, що я привертаю до себе увагу і сказав: "Хочеш поліцію – буде зараз тобі поліція". І повіз мене в невідомому напрямку", – ділиться дівчина.

Христина продовжувала стукати, через що таксист декілька разів замахнувся на неї рукою.

Коли авто зупинилося, двоє хлопців звернули увагу на стук і підійшли. Однак водій "дав на газ".

Христина Петрочук @kristina.petrochuk/Instagram

"Я в шоковому стані, зі сльозами на очах почала благати, щоб він випустив мене. Говорила, що все заплачу і пропонувала перевести 300 злотих на карту, але таксист вже не погоджувався. Він почав просити готівку, якої в мене майже не було із собою. Сказав, щоб давала все, що є. Я продовжила пояснювати, що в мене немає.

Ми доїхали до готелю, зупинилися. Водій по-хамськи викинув мене і мої речі з машини", – каже Христина.

Дівчина розповіла про ситуацію в готелі на рецепції. Вони зателефонували до поліції. Правоохоронці нібито відповіли, що на такі випадки не приїжджають. І якщо дівчина хоче подати заяву, має прийти до відділку і, можливо, за декілька годин її приймуть.

"Потім виявилося, що насправді поліція має виїжджати у таких випадках. Але в готелях часто подають інформацію інакше. Це не єдина така ситуація", – стверджує Христина.

Наступного дня, проїжджаючи повз вокзал, вона помітила горе-таксиста на тому ж місці, де він стояв учора. Дівчина поділилася своєю історією з водієм з Uber.

"Він не здивувався і сказав, що це давня історія. Всі про це знають, навіть поліція. Такі таксисти навіть легально працюють. У них в салоні дрібним шрифтом може писатися ціна – ти думаєш, що то ціна за годину, а то за метр чи кілометр", – зазначає Христина.

Після розголосу дівчина отримала багато повідомлень від українок, які потрапляли у схожі ситуації у Варшаві.

Зокрема, з однієї жінки, які разом із дитиною та нянею їхали на таксі до готелю, водій взяв 2500 гривень за 2 кілометри.

Інша українка за 10-хвилинну поїздку після криків та погроз віддала 110 доларів. Вона звернулася до охорони аеропорту, щоб ті перевірили камери для ідентифікації таксиста, однак нічого не вийшло.

"Коли українка їде транзитом і навряд чи матиме можливість подати заяву до поліції, щоб це потягло за собою наслідки, – для таких таксистів це джекпот. Хоча я бачила, що туристи й самі поляки на це також попадаються", – підсумувала Христина.

Наразі дівчина хоче спробувати перевести свою ситуацію з таксистом в юридичне русло і спробувати довести його вину.