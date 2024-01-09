Омбудсмен оштрафував таксиста, який скандалив з пасажирками через вимогу спілкуватися українською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав штраф на київського таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляють на сайті Уповноваженого.
За словами омбудсмена, водій таксі має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.
"Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал (покарання – ред.) Кодексу про адміністративні правопорушення", – повідомив Тарас Кремінь.
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|Фото: CatEyePerspective/Getty Images
Він додав, що протягом 2023 року до відомства надійшла рекордна кількість повідомлень про порушення мовного закону.
"За 2023 рік ми отримали 3692 звернення і це на 30% більше ніж у 2022", – додав Кремінь.
Раніше ми повідомляли, що Тарас Кремінь відреагував на мовний скандал в ірпінському виші.
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