У Києві троє дітей отруїлися наркотичними речовинами, які містив шоколад

У Києві троє дітей потрапили до лікарні через солодощі з наркотичними речовинами

У Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні через отруєння наркотичними речовинами. В усіх випадках його причиною став шоколад.

Одна із плиток була гуманітарною, повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Перший випадок стався 23 березня. Тоді до лікарні госпіталізували дві дитини з однієї родини. У них були прояви порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодша дитина потрапила до реанімації.

"Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування", – зазначили у лікарні.

За три дні, 26 березня, до закладу надійшла дитина в стані психомоторного збудження. У неї були галюцинації, розширені зіниці, блювання та знижений м’язовий тонус.

Як повідомили у лікарні, напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку. У його складі знайшли псилоцибін – речовину, яка міститься у галюциногенних грибах.

Як повідомив речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі для "УП. Життя", правоохоронці почали перевірку цих випадків отруєння.

"Лікарня розташована в Оболонському районі столиці, однак до Оболонського управління поліції повідомлень щодо цього не надходило. Але за фактом оприлюднення інформації про отруєння правоохоронці зареєстрували її. Наразі проводиться перевірка", – розповів він.

"УП. Життя" намагалася зв’язатися із лікарнею, однак поки відповіді не отримала.

Нагадаємо, за рік у Києві втричі зросла кількість дітей, госпіталізованих через алкоголь і наркотики.