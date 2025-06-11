У київському ботсаду Гришка масово цвітуть троянди

Розарій можна відвідати з червня по жовтень

Щороку в червні в Національному ботанічному саду імені Гришка розпочинається масове цвітіння троянд. Киян та гостей міста запрошують помилуватися квітуванням чайно-гібридних троянд у розарії ботсаду.

Як виглядає розарій – показали на Facebook-сторінці Національної академії наук України.

Загалом Розарій у ботсаду Гришка – найбільший в Україні і охоплює площу 3,5 гектара. Наразі на цій ділянці розташовані колекційний розсадник і експозиційна частина (Сад троянд).

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Це не просто колекція троянд, а й справжня паркова композиція зі складним дизайном з різноманітними ландшафтними та архітектурними елементами. Серед них – водоймища в оправі з полірованого граніту та насадження шпилькових та листяних порід.

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В експозиції представлено 23 види шипшини та 150 сортів троянд різних садових груп, зокрема: чайно-гібридні, кучеряві, флорибунда, грандіфлора, поліанта, мініатюрні, ґрунтопокривні та паркові.

Розарій можна відвідати з червня до жовтня.