У Києві волонтери врятували хом’яка, який "заблукав" у приміщенні Державної міграційної служби

У середмісті Києва в приміщенні Державної міграційної служби знайшли хом’яка. Рудого відвідувача передали волонтерам – тепер він шукає нову домівку.

Історію виявлення хом’яка розповіли в Команді порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group).

"Відвідувач без документів намагався пояснити ціль свого візиту, проте перекладача з його мови на місці не знайшли, тому його затримали та передали рятувальникам для подальшого з'ясування обставин", – жартують волонтери.

Команда порятунку тварин Києва/Facebook Команда порятунку тварин Києва/Facebook Команда порятунку тварин Києва/Facebook

У коментарі для "УП. Життя" працівники Команди порятунку тварин розповіли, що міграційна служба розташована на перших двох поверхах багатоквартирного будинку. Ймовірно, тварина пробралася туди з інших частин будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Спершу службовці намагалися власними силами знайти власників хом’яка – для цього вони розмістили оголошення про знайду в будинку. Однак ніхто так і не звернувся до працівників служби, аби повернути свого улюбленця.

На допомогу прийшли волонтери, які забрали до себе неочікуваного відвідувача. Вони кажуть, що тварину навіть не довелося ловити – хом’яки легко йдуть на контакт із людьми.

Тепер рудий знайда, якого прозвали "Мачо", шукає нову родину.

Читайте також : Фото У Києві волонтери врятували бобра, який провалився до глибокої ями з відходами

"Проте майте на увазі, що є ризики: з першого погляду будь-хто закохується у Мачо до нестями, з другого – виконує всі його гастрономічні забаганки, а з третього – і хату переписати може.

Тож якщо ви готові віддати маленькому хом'ячку Мачо своє серце – дзвоніть на наш диспетчерський номер, організуємо побачення", – написали в Команді порятунку тварин.

На початку вересня в тому ж приміщенні Державної міграційної служби виявили ще двох хом’яків – один із них був хворим і помер дорогою в лікарню. Іншого ветеринари залишили для того, аби прилаштувати в нову родину.

Раніше ми розповідали історію порятунку 17 лелеченят, які залишилися без батьківського піклування. Волонтери громадської організації "Садиба Нюшанік" виходили птахів з яєць та доглядали, поки ті не стали самостійними.