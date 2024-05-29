У Києві чоловік виявив під капотом машини гадюку: могла приїхати з ним зі Львова

У Києві Команда порятунку тварин міста допомогла водієві, який їхав зі Львова, висадити випадкову "попутницю" – гадюку, що перебувала під капотом автомобіля і своєю присутністю налякала чоловіка.

Про це повідомила Команда порятунку тварин міста Києва (Kyiv Animal Rescue Group) у Facebook.

Про неочікувану знахідку в машині водій сповістив команду телефоном. Рятівники прибули на місце і допомогли гадюці безпечно покинути транспорт.

Як видно на відео, змію-мандрівницю відпустили у більш звичне для неї середовище.

"Пані Гадюка зголосилась поїхати жити в місце, де ні їй, ні людям ніц (нічого – ред.) не загрожуватиме, а водій, побачивши результати перемовин, полегшено зітхнув – не кожного дня возить таких пасажирів", – повідомили працівники служби.

Досі невідомо, як тварина опинилася в машині.

Нагадаємо, в Україні є лише два види отруйних змій – це степова та звичайна гадюки. Однак їхня отрута не становить смертельної загрози для здорової дорослої людини.