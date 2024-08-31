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У Києві волонтери врятували бобра, який провалився до глибокої ями з відходами

Ірина Батюк — 31 серпня, 15:46
У Києві волонтери врятували бобра, який провалився до глибокої ями з відходами
Бобру діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень
Фото: Wild Animals Rescue Center

У столиці команда зооволонтерів Kyiv Animal Rescue Group врятувала бобра, який провалився до глибокої ями зі сміттям і тухлою рибою.

Історію його порятунку розповіли у Центрі порятунку диких Тварин.

Через перебування серед відходів, стан здоров’я бобра сильно похитнувся.

Лікарі надали допомогу, обробили тварину та прокапали, після чого він почав рухатись.
Лікарі надали допомогу тварині і вона почала рухатися.
Фото: Wild Animals Rescue Center

"Бобра негайно повезли до клініки, де діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень. Лікарі надали допомогу, обробили тварину та прокапали, після чого він почав рухатись", – розповіли волонтери.

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Стан тяжкий, та сподіваємось, що нам вдасться допомогти йому одужати.
Стан бобра тяжкий
Фото: Wild Animals Rescue Center

У команді порятунку кажуть, що в клініці немає умов для утримання бобра, тому вони забрали його до свого Центру, де й лікуватимуть згідно з призначенням лікарів.

Бобра негайно повезли до клініки
Бобра негайно доставили до клініки
Фото: Wild Animals Rescue Center

"Стан тяжкий, та сподіваємося, що нам вдасться допомогти йому одужати", – кажуть там.

Раніше зоорятувальники дістали каченя, що провалилось у решітку зливоприймача та потрапило до колектора.

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