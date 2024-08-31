У Києві волонтери врятували бобра, який провалився до глибокої ями з відходами
У столиці команда зооволонтерів Kyiv Animal Rescue Group врятувала бобра, який провалився до глибокої ями зі сміттям і тухлою рибою.
Історію його порятунку розповіли у Центрі порятунку диких Тварин.
Через перебування серед відходів, стан здоров’я бобра сильно похитнувся.
"Бобра негайно повезли до клініки, де діагностували сильну інтоксикацію та набряк легень. Лікарі надали допомогу, обробили тварину та прокапали, після чого він почав рухатись", – розповіли волонтери.
У команді порятунку кажуть, що в клініці немає умов для утримання бобра, тому вони забрали його до свого Центру, де й лікуватимуть згідно з призначенням лікарів.
"Стан тяжкий, та сподіваємося, що нам вдасться допомогти йому одужати", – кажуть там.
Раніше зоорятувальники дістали каченя, що провалилось у решітку зливоприймача та потрапило до колектора.