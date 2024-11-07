Медіадні-2024: у Києві відбудеться конференція для медійників

З 14 по 16 листопада у Києві пройде щорічна конференція для медіаспільноти "Медіадні Премії імені Георгія Ґонґадзе".

У її ході провідні журналісти, редактори, медіаменеджери, комунікаційники та відповідальний бізнес обговорять виклики і тенденції в медіапросторі України та світу.

"Цьогоріч усі обговорення будуть стосуватися викликів, які супроводжують роботу медійників на третьому році повномасштабної війни, та те, чого очікувати у післявоєнний період.

Цьогорічні панельні дискусії та публічні інтерв'ю охоплять такі теми, як цензура і самоцензура у час війни, роль соцмереж і месенджерів у сучасній та майбутній журналістиці, роль медіа у медіації та реінтеграції суспільства, проблеми медіатравматизації та шляхи вирішення, виклики для розслідувачів, комунікація з іноземною аудиторією та інші", – зазначають організатори.





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Серед спікерів, зокрема:

ексрадниця зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ Людмила Долгоновська ;

; народний депутат Ярослав Юрчишин ;

; ексзаступник головного редактора Gazeta Wyborcza Єжи Вуйчик ;

; виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін ;

; журналіст і медіакритик Отар Довженко ;

; психологиня Світлана Ройз ;

; директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк ;

; українська журналістка і документалістка Євгенія Подобна ;

; керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Ґонґадзе.

Також під час конференції відбудеться публічне інтервʼю зі заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялем. Його проведе журналістка Власта Лазур.

Крім того, в рамках "Медіаднів" відбудуться показ та обговорення фільму "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського і виставка, присвячена загиблим медійникам.

Програма конференції доступна на сайті Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Зареєструватися на подію можна за посиланням. Кількість місць обмежена.

Раніше ми писали, що журналістська Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила лауреатку – цьогоріч нею стала директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на "Суспільному" Тетяна Трощинська.