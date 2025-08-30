За зауваження – удари ножем у живіт: у Києві за напад на жінку засудили 52-річного чоловіка

У Києві суд покарав 52-річного чоловіка, який кинувся із ножем на дівчину через зауваження щодо поведінки.

Нападника засудили до шести років позбавлення волі, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Там розповіли, що випадок трапився в березні 2025 року. Тоді чоловік прийшов до знайомої, яка жила в одній із багатоповерхівок Дніпровського району. Двері йому не відчинили, тому той почав голосно кричати та бити ногами у двері.

"У коридор вийшла 27-річна сусідка та зробила йому зауваження. У відповідь зловмисник дістав ніж, завдав дівчині декілька ударів у живіт та кинувся втікати", – розповідали поліціянти.

Дівчина отримала ножові поранення – її у важкому стані доставили до однієї зі столичних лікарень.

52-річного нападника затримали. Тепер суд визнав його винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України). Зловмиснику призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

