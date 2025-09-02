Упродовж літа в Києві зафіксували п’ять температурних рекордів

Протягом літа 2025 року в Києві зафіксували п’ять температурних рекордів. При цьому середньомісячна погода була лише на 0,2°C теплішою за кліматичну норму для цієї пори і становила 20,6°C.

Про це свідчать дані спостереження об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського.

Усі рекорди зареєстрували з 6 по 8 червня. Зокрема середньодобова температура повітря 7 червня на 7,2°C перевищила кліматичну норму і на 1,5°C – попередній рекордний показник у 2011 році.

При цьому за середньомісячними показниками спекотніше за норму в столиці було лише в липні – на 1,3°C. Інші місяці були прохолоднішими, ніж у середньому за попередні багато років.

"Найбільш холодним днем літа було 25 серпня, коли температура опустилась до 9,9°C, а найтеплішим – 7 липня, коли температура повітря підвищилась до +34,4°C", – додали метеорологи.

Крім того, влітку опадів нарахували 202 мм, що відповідає 102% кліматичної норми. Більшість опадів припала на липень, коли дощі опадали в обсягах майже півторамісячної норми.

Торік у Києві середня температура повітря влітку склала 23°C, що закріпило за порою статус другої найспекотнішої з 1881 року. За три місяці спека встановила 18 температурних рекордів.

Раніше ми розповідали, якою буде погода у вересні та чи варто чекати на ранню осінь.