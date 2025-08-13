Температурні рекорди і лісові пожежі: де в Європі найспекотніше цього літа

Екстремальна спека б’є температурні рекорди в Європі та призводить до масштабних лісових пожеж.

Руйнування через займання спалили понад 400 тисяч гектарів – це на 87% більше, ніж середній показник для літа за останні два десятиліття.

Особливо високу температуру фіксують на південному заході Франції, у Хорватії, Італії та Іспанії, інформує The Guardian.

"Ще одна хвиля екстремальної спеки вразила Європу цього літа. Ми можемо очікувати не лише значну кількість смертей, як у попередні місяці, а й сильніші географічні відмінності у надлишковій смертності", – застеріг епідеміолог Лондонської школи медицини Антоніо Гаспарріні.

Наприклад, у французьких Ангулемі, Бержераку, Бордо, Сент-Емільйоні та Сент-Жироні реєстрували спеку на 12°C вищу за норму останніх кілька десятиліть.

РЕКЛАМА:

11 серпня 40% вибірки метеостанцій південного заходу країни зафіксували показники 40°C. За словами кліматологині Лоріан Батте, георгафічний масштаб спеки був значним.

"На жаль, цього варто було очікувати. Очевидно, що це ознака того, що клімат теплішає", – стверджує дослідниця.

Крім того, нові спекотні рекорди встановили в Хорватії – у містах Шибенику температура досягла позначки 39,5°C, а в столиці країни Дубровніку – 38,9°C. Уздовж узбережжя країни та на території сусідніх країн Балкан вирували великі лісові пожежі.

Водночас із хвилею спеки в південній Європі країни Північної Європи оговтуються від безпрецедентних температур вище 30°C, які спостерігалися цього місяця в Арктичному колі.

"Це літо, як і кожне літо тепер, виняткове з погляду екстремальної спеки по всьому світу", – вважає працівник Дослідницького інституту Ґрентема (Велика Британія) Боб Ворд.

Літня спека не побила великої кількості рекордів в Іспанії та Італії, але встигла стати причиною занепокоєння. Наприклад, у 16 з 27 великих італійських міст фіксувався червоний рівень загрози через спеку. Зокрема, в країні через тепловий удар помер чотирирічний хлопчик.

Читайте також : Чому ми хворіємо влітку? Лікарі назвали причини сезонних спалахів вірусів

При цьому в Іспанії внаслідок лісової пожежі загинув чоловік, який отримав опіки 98% тіла.

Посушлива погода зашкодила рослинності та дозволила поширюватися лісовим пожежам – це явище вчені прозвали "коктейлем Молотова" кліматичних умов.

Пожежники Європейського Союзу застерегли щодо "екстремальних та дуже екстремальних умов" цього тижня. За їхніми даними, "особливо серйозні" ризики стосуються більшої частини Південної Європи та деяких скандинавських країн.

Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація заявила, що протягом першого тижня серпня температура перевищила показники 42°C у деяких частинах західної Азії, південного регіону Центральної Азії, значній частині північної Африки, Пакистану та південного заходу США. Подекуди спека була вищою за 45°C.

Раніше науковці підрахували, що 10% найбагатших людей світу спричинили близько 65% глобального потепління з 1990 року.