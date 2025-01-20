"Двоє дітей втратили батьків": внаслідок обстрілу Києва загинуло подружжя з Вінниччини

У Києві внаслідок російського обстрілу 18 січня загинули Олексій та Світлана Давидовичі з Вінницької області.

Подружжя згоріло у власному авто біля метро Лукʼянівська. Двоє дітей залишились без батьків.

Трагічну звістку повідомили рідні подружжя та Хмільницька міська рада.

Олексій і Світлана проживали у місті Хмільник Вінницької області та їздили до Києва продавати молочні продукти та мʼясо.

Рідний брат Олексія служив у війську та зник безвісти, виконуючи бойове завдання.

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"Росія забрала у мами двох синів та невістку. Росіяни осиротили двох неповнолітніх дітей. Це і є терор", – пише портал "Їх убила Росія".

У подружжя Давидовичів залишилося двоє дітей

Усі охочі можуть фінансово підтримати дітей загиблого подружжя: племінниця Олексія відкрила збір коштів.