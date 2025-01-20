Усі розділи
Підтримати УП

"Двоє дітей втратили батьків": внаслідок обстрілу Києва загинуло подружжя з Вінниччини

Олена Барсукова — 20 січня, 20:00
Двоє дітей втратили батьків: внаслідок обстрілу Києва загинуло подружжя з Вінниччини
Фото: Їх УБИЛА росія

У Києві внаслідок російського обстрілу 18 січня загинули Олексій та Світлана Давидовичі з Вінницької області.

Подружжя згоріло у власному авто біля метро ЛукʼянівськаДвоє дітей залишились без батьків.

Трагічну звістку повідомили рідні подружжя та Хмільницька міська рада.

Олексій і Світлана проживали у місті Хмільник Вінницької області та їздили до Києва продавати молочні продукти та мʼясо.

Рідний брат Олексія служив у війську та зник безвісти, виконуючи бойове завдання.

РЕКЛАМА:

"Росія забрала у мами двох синів та невістку. Росіяни осиротили двох неповнолітніх дітей. Це і є терор", – пише портал "Їх убила Росія".

Обстріл Києва

У подружжя Давидовичів залишилося двоє дітей

Усі охочі можуть фінансово підтримати дітей загиблого подружжя: племінниця Олексія відкрила збір коштів.

Читайте також :
"Мав сміливість ламати стереотипи": що відомо про студента, який загинув через удар РФ по Кривому Рогу
Реклама:

Головне сьогодні