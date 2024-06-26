Проломила загородження і потрапила у металеву "пастку": у київському парку врятували дику лосиху

Фахівці встановили, що порятунку потребувала молода, віком близько одного року, лосиха

У Парку партизанської слави, що в Дарницькому районі Києва, співробітники "Муніципальної охорони" визволили молоду лосиху із загородженого футбольного поля.

Про інцидент, який відбувся ввечері 25 червня, розповіли в Комунальній організації КМДА "Муніципальна охорона".

За словами співробітників, дику тварину помітили на території міського парку близько 18:30. На той час лосиха опинилася в металевій "пастці" огородження футбольного поля.

У коментарі "УП. Життя" керівник пресслужби охорони Дмитро Андрєєв та старший зміни Михайло припустили, що тварина, ймовірно, на великій швидкості врізалася у загородження поля через те, що її могло щось налякати у лісі поблизу.

Поранений звір потрапив на територію футбольного майданчику і вже не зміг самостійно з нього вибратися.

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"До поля набігло багато людей із собаками, що ще більше його (ред. – лося) злякало. Тварина задихалася через те, що бігала з одного боку поля до іншого", – розповів про стан звіра Михайло.

Співробітникам служби довелося оперативно оточити місце події і обмежити доступ до спортмайданчику, аби вберегти і тварину, і людей. Водночас працівники звернулися за допомогою до служби порятунку диких тварин.

Після прибуття до парку зоофахівці спільно з муніципалами успішно провели операцію із визволення тварини з металевої "пастки".

"Лікарі набрали правильну дозу ліків і безпечно приспали тварину", – додав працівник "Муніципальної охорони".

Як зазначив Михайло, уже за 10-15 хвилин лосиха заснула, і її змогли перенести до машини служби порятунку.

Через значну вагу дикої тварини до її порятунку довелося залучити четверо муніципалів, одного працівника служби та ще двох небайдужих киян.

Опісля ветеринарні лікарі зупинили кровотечу на шиї тварини, обробили рани та дали їй вітаміни.

"Операція пройшла успішно, тварина була врятована", – прокоментували результати порятунку муніципали.

Надалі фахівці мали перевезти лосиху в більш звичне для неї середовище, і ще раз оглянути її, аби перевірити стан здоров’я, та випустити на волю.

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