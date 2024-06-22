Захопилися полюванням на оленя: у США рибалки виловили 38 собак посеред озера

Гончі собаки полювали на лисиць, але відволіклися на оленя і застрягли у водоймі

У США на озері Гренада, що в штаті Міссісіпі, місцеві рибалки врятували від утоплення 38 гончих собак. Тварини опинилися у водоймі внаслідок невдалої погоні за лосем.

Троє чоловіків Боб Ґіст, Бред Карлайл та Джордан Крестман вирушили на риболовлю на своєму невеличкому кораблі, коли один із них несподівано побачив над поверхнею води голови собак, інформує Associated Press.

Рибалки зрозуміли, що для порятунку собак із величезного озера Гренада, ширина якого досягає майже 2,5 км, потрібно діяти негайно.

"Усюди були собаки. Вони плавали по колу і не знали, в якому напрямку рухатися", – поділився спогадами Боб Ґіст.

На той час собаки, ймовірно, були в озері від 15 до 20 хвилин. Деякі з них були настільки втомлені, що рибалкам доводилося утримувати їхні голови над поверхнею водойми.

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Чоловіки взялися витягати собак по одному з води і завантажили човен, настільки це було можливо. Першу групу домашніх улюбленців на березі зустріли їхні господарі, які були у відчаї.

Рятівники повернулися до місця, де залишилися знесилені собаки, і доправили на сушу іншу частину.

"Чоловіки більше не бачили собак, але один власник підійшов до них і запитав, чи може він сісти з ними в човен, оскільки він мав GPS-сигнал, яке показав, що ще чотири собаки досі в озері", – додала користувачка Facebook Кеті Роршайб.

Рибалки зробили ще один заплив і витягли з води останніх тварин. На момент порятунку всіх 38 собак пробули у воді від 45 хвилин до години.

Як виявилося, гончі пси брали участь у полюванні на лисиць, але відволіклися на оленя, який і завів їх у водойму. 38 тварин заплили настільки далеко, що втратили з поля зору берегову лінію й не знали, як врятуватися.

За словами фахівця з природних ресурсів Інженерного корпусу армії США Кріса Гернера, який патрулює озеро, собаки під час полювання, як у цьому випадку, можуть невідступно слідкувати за дичиною. Однак заплив на таку значну відстань від берега – незвичне явище.

"Незважаючи на те, що вони були на полюванні на лисиць, кинутися вслід за будь-якою іншою твариною не є незвичайним для собак", – пояснив Гернер.

Нагадаємо, у Каліфорнії, США, домашнього віслюка, який зник п’ять років тому, знайшли у стаді оленів валіті.