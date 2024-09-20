Сахара зеленіє, урагани вщухають: як глобальне потепління впливає на Африку

Частина пустелі Сахара, яка традиційно вважається одним із найсухіших місць на Землі, стала значно зеленішою, ніж раніше. Водночас сезон ураганів в Атлантиці відбувається набагато повільніше, ніж передбачалося.

Вчені повʼязують ці дві події і пояснюють їх північним зміщенням зони активних штормів над Африкою.

Про це свідчать висновки Всесвітньої продовольчої програми ООН, пише The Washington Post.

Масштаб повеней і вплив на населення

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 4 мільйони людей у 14 країнах постраждали від повеней через аномальні дощі, що пройшли у вересні.

Серед країн, що постраждали найбільше – південна частина Мавританії, Малі, Буркіна-Фасо, південний Нігер, північ Нігерії, південний Чад, південний Судан, Еритрея, Ефіопія та Кенія. Вони отримали до п'яти разів більше опадів, ніж у середньому за вересень.

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Повені призвели до загибелі або переміщення тисяч людей і завдали серйозних збитків сільському господарству, яке вже відчувало дефіцит продовольства. У результаті стихії було зруйновано будинки, дороги та ферми.

Зміщення Інтертропічної зони конвергенції (ІТКЗ)

ІТКЗ – це кліматичний пояс, де сходяться вітри з північної та південної півкуль Землі. Ця зона постійних хмар, злив і гроз зазвичай переміщується північніше або південніше екватора залежно від пори року.

Проте в 2024 році вона перемістилася значно далі на північ, ніж зазвичай, досягнувши найбільш північної точки у вересні. Таке аномальне зміщення пояснюється кількома факторами, серед яких аномально висока температура Північної Атлантики та можливий вплив глобального потепління.

Зміщенню ІТКЗ могло сприяти нагрівання Північної півкулі через наявність великої кількості суші, вважає професор атмосферних наук Франческо Паузата з Університету Квебеку в Монреалі.

Він зазначив, що температура в Північній Атлантиці близька до рекордних показників, що могло збільшити різницю температур між півкулями і викликати сильні зрушення в атмосферних потоках.

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Вплив на сезон ураганів

Це північне зміщення ІТКЗ також частково пояснює зменшення активності ураганів в Атлантиці цього року. Зазвичай тропічні хвилі, що формуються в ІТКЗ, переміщуються з Африки в Атлантичний океан, де вони можуть перетворюватися на урагани.

Проте цього року ці хвилі виходять північніше, ніж зазвичай, і зустрічаються з холоднішими повітряними та водними масами, що обмежує їх розвиток до ураганів. Це пояснює, чому атлантичний сезон ураганів розвивається набагато повільніше, ніж очікувалося.

Зеленіше, ніж будь-коли: супутникові дані NASA

Дані NASA підтверджують суттєве збільшення рослинності в регіонах, які раніше були вкрай сухими. Супутникові знімки показують вражаючу зелень у північних частинах Африки, особливо в таких країнах, як-от Чад, Судан, Еритрея, південний Малі та південний Нігер.

Деякі з цих районів за останній місяць отримали стільки ж опадів, скільки зазвичай випадає протягом півроку або більше. Особливо різке збільшення зелені зафіксовано у південному Чаді, південному Судані та Еритреї.

NASA використовує супутники для відстеження того, як змінюється рослинність у певній місцевості з року в рік. Зображення для періоду з 11 вересня 2024 року чітко демонструють, що кількість рослинності в регіоні значно збільшилася, порівняно з тією ж датою 2023 року.

Дефіцит дощів у південних районах

Поки північні регіони Африки отримують рекордну кількість опадів, південні регіони страждають від нестачі дощів. Такі країни, як-от Гвінея, Гана, південна Нігерія, Камерун та південно-східний Судан, отримали значно менше опадів, ніж зазвичай, що призвело до скорочення кількості рослинності.

Несподівані дощі в Сахарі

Окрім збільшення кількості опадів у Центральній та Північній Африці, NASA також зафіксувала раптову зміну ландшафту в пустелі Сахара після сильних злив 7-8 вересня 2024 року.

Рідкісні дощі пройшли в районах на північному заході Сахари, як-от Марокко та Алжир, де зазвичай опадів випадає вкрай мало. Ці зливи змінили вигляд пейзажу, вкривши пустельні ділянки зеленою рослинністю, що є винятковою подією для цього регіону.

Нагадаємо, що вчені виявили нові факти про спеку на Землі, які допоможуть передбачити майбутнє потепління.