"Набридло одноманітне життя в акваріумі": у Києві з-під капота автівки дістали змію

Команда порятунку тварин міста Києва (Kyiv Animal Rescue Group) визволила з-під капота автівки молочну змію Кемпбела. Як повзунка потрапила в машину, невідомо.

Як повідомили у Kyiv Animal Rescue Group, молочна змія Кемпбела є неотруйною, вона належить до родини Вужевих.

Однак киянка, яка повідомила про екзотичну знахідку в своєму авто, не знала про це і була налякана.

“Репутація у плазунів специфічна, навіть вужики та не отруйні змії не на жарт лякають людей. А тим більш, коли посеред міста у своєму авто людина бачить таку екзотичну красу... Ну, ви розумієте. Тож можемо тільки уявити відчуття нашої заявниці”, – кажуть рятівники тварин.

Вони не мають припущень щодо того, як змія могла опинитися посеред міста і чому залізла в машину.

“Скоріш за все, одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілося пригод та екстриму. Ціль успішно досягнута – екстрим та пригоди мали всі учасники цього порятунку”, – жартують у Kyiv Animal Rescue Group.

Рятувальники визволили змію – на час пошуку господаря її транспортували до тимчасового дому.

Нагадаємо, патрульні виявили кошеня під капотом авто у водія: воно могло проїхати там понад 200 кілометрів.