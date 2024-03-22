Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери

Поблизу Львова водій збив козулю і залишив її на трасі – тварину помітили зооволонтери, які проїжджали повз.

"Вона лежала посеред смуги й билася в конвульсіях щонайменше сім хвилин", – повідомила волонтерка з фонду "12 вартових" Лала Тарапакіна, яка відвела козулю до лікарні.

За її словами, подія трапилася 21 березня на кільцевій дорозі Львова. Внаслідок аварії у тварини був поранений ніс і лапи.

"Обережно намагаюся перекласти її на плед. Потім бачу ноги, підіймаю голову – стоїть охайно вдягнений святковий чоловік у бежевому. На прохання допомогти він пояснив, що тварина сама стрибнула під колеса автівки. Він сказав, що немає часу, побажав мені "всього доброго" й поїхав", – каже жінка.

У ветклініці стан козулі стабілізували.

Як пише ZAXID.NET, внаслідок зіткнення з автівкою, кінчик хвоста пробив шкіру тварини. Також у неї виявили набряк мозку, травми голови, грудної клітки та хребта.

Наступного дня стан косулі покращився. За словами ветеринарів, є ймовірність, що тварина на ранньому терміні вагітності, але зберегти її плід навряд вдасться.

У поліції Львівської області в коментарі для "УП. Життя" повідомили, що не отримували звернень з приводу інциденту. Ми також звернулися до патрульної поліції регіону й чекаємо відповіді.

Зазначимо, що в Україні є кримінальна відповідальність за залишення тварини в небезпечній ситуації (ст. 89 КУпАП).

Також, відповідно до закону "Про мисливське господарство та полювання", за збиття тварини водій може отримати штраф як за браконьєрство.

Раніше ми повідомляли, що на Волині лісники виявили тіло червонокнижного зубра, якого, вірогідно, вбили з вогнепальної зброї.