У Києві з-під завалів дістали тіла 11-річної дівчинки та її матері
У Шевченківському районі Києва з-під завалів п'ятиповерхівки, в яку вдарили росіяни, деблокували тіло 11-річної дівчинки.
Раніше рятувальники дістали тіло її 41-річної матері.
Інформацію "УП. Життя" підтвердили у Київській міській прокуратурі.
Дівчинку звати Марія Сьора.
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Наразі відомо про 9 загиблих внаслідок обстрілу 23 червня у столиці.
Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.