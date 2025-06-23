У Києві з-під завалів дістали тіла 11-річної дівчинки та її матері

У Шевченківському районі Києва з-під завалів п'ятиповерхівки, в яку вдарили росіяни, деблокували тіло 11-річної дівчинки.

Раніше рятувальники дістали тіло її 41-річної матері.

Інформацію "УП. Життя" підтвердили у Київській міській прокуратурі.

Дівчинку звати Марія Сьора.

Наразі відомо про 9 загиблих внаслідок обстрілу 23 червня у столиці.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.



