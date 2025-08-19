"Питання гідності": петиція киян про доступ до туалетів у метро набрала голоси

Петиція про доступ до вбиралень набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Жителі Києва закликали місцеву владу дозволити пасажирам користуватися вбиральнями в метро, можливо, за символічну плату.

Відповідна петиція на сайті Київської міської ради набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Авторка звернення Дарина Якушко зауважує, що столичне метро – один із найважливіших видів транспорту для киян та гостей міста. Щодня його використовують тисячі пасажирів, однак зазвичай вони не мають доступу до вбиралень, що призначені для персоналу.

Для цього правила існує один виняток – тривала повітряна тривога. Киянка стверджує, що відсутність вільного доступу до вбиралень, які здебільшого розміщенні при вході в метрополітен або в його тунелях, "створює серйозні незручності для пасажирів".

"Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі – це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності. Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом", – йдеться в петиції.

Відтак авторка пропонує відкрити доступ до вбиралень на кожній станції метрополітену, а також забезпечити там чистоту та обслуговування. Вона допускає можливість впровадження символічної плати за користування в розмірі від п’яти до десяти гривень.

