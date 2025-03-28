Петиція про ветування скандального закону про землю набрала потрібну кількість підписів

Петиція про ветування скандального закону про набувачів землі набрала 25 тисяч підписів

Петиція із закликом ветувати законопроєкт №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача" набрала 25 тисяч підписів, потрібних для розгляду президентом.

На думку авторів, законопроєкт №12089 захищає незаконних власників державних та комунальних земель, йдеться на сайті електронних звернень.

Документ Верховна Рада ухвалила у другому читанні 13 березня. Петиція за його ветування з’явилася 17 березня.

"Усупереч назві, законопроєкт спрямований на захист недобросовісних набувачів, тих, хто незаконно, через підставних осіб, отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Ідеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам’ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду", – зазначили природоохоронці.

Наразі такі землі у судовому порядку повертають державі та територіальним громадам. Однак законопроєкт №12089 передбачає, що зробити це можна буде протягом обмеженого терміну та після "відшкодування" новим власникам ринкової вартості.

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Крім того, всі поточні судові справи щодо повернення землі зупинять, а її залишать у руках тих, хто її привласнив. Зокрема, йдеться про справи, пов’язані з:

ексміністром аграрної політики Миколою Сольським, якого підозрюють в участі у схемі із заволодіння державною землею на понад 290 мільйонів гривень;

ексдепутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким та його спільниками, яких звинувачують у земельній корупції ;

соратниками президента-втікача Віктора Януковича, які викрали ділянки з лісами, водоймами і пляжами для забудови.

Автори петиції зауважують, що через законопроєкт:

бюджет втрачає гроші (за даними Єдиної бази даних звітів про оцінку Фонду державного майна України, за 2024 рік сума позовів щодо незаконно отриманих земель склала 407 мільярда гривень);

держава і громади втрачають право захищати свою власність;

порушується Конституція – закон ставить інтереси окремих людей вище за державні.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11024 про заборону джипінгу на території природно-заповідного фонду.