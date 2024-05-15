У Києві запрацював сервіс безкоштовних послуг для військових: як скористатися

Київ став першим містом в Україні, яке запустило "Портал Захисників та Захисниць" – сервіс з прямим доступом до послуг, гарантованих киянам-учасникам оборони країни та їхнім родинам.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Портал Захисників та Захисниць" – це платформа, на якій зібрані понад 40 послуг, зокрема соціальні, медичні та освітні. Перші 10 – вже доступні для онлайн-оформлення, а їхній перелік буде постійно розширюватися. Усі послуги надаватимуться безкоштовно.

Наразі на сайті доступні такі послуги:

компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів під час лікування в амбулаторних умовах – заявка оброблятиметься до 30 діб;

послуги з психологічної допомоги, що передбачають індивідуальні й групові консультації, психологічні групи підтримки та тренінги – надаються онлайн протягом одного дня;

щорічна матеріальна допомога, яка надається киянам-учасникам захисту та оборони України та киянам-членам сімей загиблих захисників та захисниць – заявку на отримання компенсації оброблятимуть до 30 діб;

матеріальна допомога на покриття витрат на придбання житла, оплату комунальних послуг, поховання, виготовлення чи встановлення надгробків, за одержані земельні ділянки чи придбаний новий автомобіль або з нагоди відзначення державних свят;

медично-оздоровча допомога, що включає компенсування стоматологічних послуг, придбання ліків, протезування ока, слухопротезування; ендопротезування та забезпечення санаторно-курортним лікуванням

безоплатна можливість відвідування музеїв, екскурсійні послуги, організація майстер-класів та конкурсів, адресна допомога студентам, забезпечення вступу поза конкурсом до закладу вищої освіти, переведення на навчання за регіональним замовленням;

реабілітаційна допомога;

мобільна бригада екстреного реагування у випадку кризової ситуації або конфлікту – заявка на надання цієї послуги обробляється до 3 діб;

допомога дітям з безоплатним оздоровленням та пільгами на харчування;

додаткові пільги та гарантії при користуванні платними паркінгами та під час проїзду усіма видами комунального пасажирського транспорту.

На порталі можна оформити заявку на отримання послуги онлайн або дізнатися про процедуру отримання послуги, яка потребує офлайн-оформлення. Крім того, на сайті можна поставити питання та отримати консультацію.

Для користування сервісом не потрібна додаткова реєстрація.

"Одна з основних проблем, з якою стикаються наші захисники та захисниці, а також їхні родини, – це розпорошеність інформації про їхні права та можливості. Послуг, пільг та додаткових гарантій насправді багато, але вони розподілені між різними структурами. Цей портал покликаний вирішити цю проблему та зробити доступ до них максимально зручним та оперативним", – зазначила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Раніше ми повідомляли, що в Україні для військових частин спростили процес отримання дозволу на медичну практику. Відтепер подати документи можна через портал "Дія".

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"