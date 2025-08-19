"Користувався наївністю" дитини: у Києві за розбещення дівчинки засудили 25-річного чоловіка

У Києві за розбещення восьмирічної дівчинки засудили 25-річного чоловіка. Суд встановив, що зловмисник просив дитину знімати та надсилати порнографічні фото та відео.

Чоловік отримав 11 років позбавлення волі, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці з'ясували, що 24-річний уродженець Рівненської області познайомився з дівчинкою через Telegram, скориставшись функцією "Люди поруч".

У повідомленнях чоловік просив дитину знімати для нього відверті фото та відео, "користуючись наївністю та довірливістю" дівчинки. Правоохоронці додають, що він також став "режисером" цього процесу – давав дитині настанови про те, як це робити, аби не дізналися батьки.

У прокуратурі розповідали, що листування тривало "не більше ніж тиждень". Згодом дитина розповіла про все мамі – остання звернулася до поліції.

Під час огляду в телефоні чоловіка правоохоронці знайшли дитячу порнографію. Суд визнав його винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини (частина 2 статті 156 Кримінального кодексу), примушуванні її до створення дитячої порнографії та зберіганні таких матеріалів (частини 1, 4 статті 301-1).

Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі. Суд також заборонив йому протягом трьох років після цього займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням та дозвіллям дітей, а також два роки – роботою з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій.

Нагадаємо, на Прикарпатті за звинуваченнями в систематичному сексуальному насиллі щодо дітей затримали 48-річного батька-вихователя будинку сімейного типу.