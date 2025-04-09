Ґвалтував власну онуку: на Київщині 57-річному чоловіку присудили 15 років тюрми
На Київщині суд призначив 57-річному мешканцю Обухівського району 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної онуки.
Про злочин стало відомо 14 серпня 2023 року, коли дівчинка передала поліції відео, на якому зафіксувала сексуальне насильство, повідомляють правоохоронці.
Під час обшуку в будинку чоловіка слідчі знайшли її щоденник із детальними описами подій, а також інші речові докази.
За даними слідства, чоловік користувався моментами, коли залишався з дитиною наодинці, і систематично вчиняв насильство.
Його визнали винним за статтями про розбещення та згвалтування малолітньої (4. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 Кримінального Кодексу України).
Обухівський районний суд призначив йому 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну сусідку понад два роки тому.
А на Хмельниччині покарали чоловіка, який зґвалтував свою 9-річну доньку.