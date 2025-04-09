Ґвалтував власну онуку: на Київщині 57-річному чоловіку присудили 15 років тюрми

На Київщині суд призначив 57-річному мешканцю Обухівського району 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної онуки.

Про злочин стало відомо 14 серпня 2023 року, коли дівчинка передала поліції відео, на якому зафіксувала сексуальне насильство, повідомляють правоохоронці.

Під час обшуку в будинку чоловіка слідчі знайшли її щоденник із детальними описами подій, а також інші речові докази.

За даними слідства, чоловік користувався моментами, коли залишався з дитиною наодинці, і систематично вчиняв насильство.

Його визнали винним за статтями про розбещення та згвалтування малолітньої (4. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 Кримінального Кодексу України).

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Обухівський районний суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше у Києві засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну сусідку понад два роки тому.

А на Хмельниччині покарали чоловіка, який зґвалтував свою 9-річну доньку.