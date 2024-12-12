Поліція Києва затримала чоловіка, який бив і душив собаку

Поліція затримала чоловіка, який бив та душив свого собаку

Столичні поліцейські затримали чоловіка за побиття собаки. Постраждалого пса правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку, повідомили в Нацполіції Києва.

Кривдником пса виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі тривають слідчі дії.

Трирічний стаффордширський терʼєр наразі перебуває у ветлікарні.

"Собака має фізичні ушкодження, сліди удушення, гематоми, можливо є перелом ребер та черепно-мозкова травма. Але все це ми дізнаємось після повного обстеження", – розповіли у зоозахисній організації "Плюшка", яка опікується постраждалою твариною.

Зоозахисники додали, що пес на імʼя Дрейк потребує корекції поведінки, бо через глухоту його виховували неадекватними методами – зокрема били і душили.

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Нагадаємо, інцидент з жорстоким поводженням з твариною набув розголосу 11 грудня. Відео активно поширювали у соцмережах. Згодом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.