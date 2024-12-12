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Поліція Києва затримала чоловіка, який бив і душив собаку

Вікторія Андрєєва — 12 грудня, 10:32
Поліція Києва затримала чоловіка, який бив і душив собаку
Поліція затримала чоловіка, який бив та душив свого собаку
Національна поліція Києва

Столичні поліцейські затримали чоловіка за побиття собаки. Постраждалого пса правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку, повідомили в Нацполіції Києва.

Кривдником пса виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі тривають слідчі дії.

Трирічний стаффордширський терʼєр наразі перебуває у ветлікарні.

"Собака має фізичні ушкодження, сліди удушення, гематоми, можливо є перелом ребер та черепно-мозкова травма. Але все це ми дізнаємось після повного обстеження", розповіли у зоозахисній організації "Плюшка", яка опікується постраждалою твариною.

Зоозахисники додали, що пес на імʼя Дрейк потребує корекції поведінки, бо через глухоту його виховували неадекватними методами – зокрема били і душили.

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Національна поліція

Нагадаємо, інцидент з жорстоким поводженням з твариною набув розголосу 11 грудня. Відео активно поширювали у соцмережах. Згодом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

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