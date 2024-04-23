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Розбив скло ікони: у Києві затримали зловмисника, який вкрав коштовності з храму

Олена Барсукова — 23 квітня, 18:35
Розбив скло ікони: у Києві затримали зловмисника, який вкрав коштовності з храму
Затриманий чоловік уже був судимий за майнові злочини
Поліція Києва

У Києві поліція затримала чоловіка, який розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі.

Зловмисником виявився 27-річний чоловік з Київщини, якого вже судили за крадіжки, повідомляє поліція Києва.

23 квітня чоловік зайшов до храму Георгія Побідоносця, розбив скло ікони та зірвав прикраси із дорогоцінного металу, які віряни залишили у вигляді пожертв.

За викликом приїхала слідчо-оперативна група територіального управління та співробітники карного розшуку, які зловили підозрюваного.

Чоловік вкрав коштовності з храму
Зловмисник обікрав храм Георгія Побідоносця в Солом'янському районі
Нацполіція

"Порушник переховувався в одному з хостелів на території столиці. Ми затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили прикраси", – сказав начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус.

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Чоловік розбив скло у храмі УПЦ і забрав коштовності
Чоловік розбив скло ікони і забрав коштовності, але був спійманий поліцією
Нацполіція

Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 10 років за ґратами.

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Нагадаємо, раніше жителю Івано-Франківщини присудили 7 років за крадіжку пожертв на ЗСУ зі скриньки у храмі УПЦ.

На Львівщині 49-річний чоловік також отримав підозру, бо вкрав церковну скриньку з пожертвами для війська.

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