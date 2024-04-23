Розбив скло ікони: у Києві затримали зловмисника, який вкрав коштовності з храму
У Києві поліція затримала чоловіка, який розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі.
Зловмисником виявився 27-річний чоловік з Київщини, якого вже судили за крадіжки, повідомляє поліція Києва.
23 квітня чоловік зайшов до храму Георгія Побідоносця, розбив скло ікони та зірвав прикраси із дорогоцінного металу, які віряни залишили у вигляді пожертв.
За викликом приїхала слідчо-оперативна група територіального управління та співробітники карного розшуку, які зловили підозрюваного.
"Порушник переховувався в одному з хостелів на території столиці. Ми затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили прикраси", – сказав начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус.
Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.
Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 10 років за ґратами.
Нагадаємо, раніше жителю Івано-Франківщини присудили 7 років за крадіжку пожертв на ЗСУ зі скриньки у храмі УПЦ.
На Львівщині 49-річний чоловік також отримав підозру, бо вкрав церковну скриньку з пожертвами для війська.