На Волині судили чоловіка, який напідпитку ґвалтував 12-річну дівчинку

На Волині засудили чоловіка, який ґвалтував 12-річну племінницю своєї дружини

На Волині до 15 років ув’язнення засудили 34-річного чоловіка – його визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки та нанесенні їй тілесних ушкоджень середньої важкості.

Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Волинська обласна прокуратура.

Відомо, що зловмисник є мешканцем Вінницької області, який раніше вже мав проблеми із законом.

Правоохоронці довели, що восени 2023 року кривдник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ґвалтував 12-річну племінницю дружини та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру. Це відбувалося у його оселі на Вінниччині та у родичів в одному з сіл Луцького району.

Через це у потерпілої розвинулася тривожно-депресивна реакція на стрес.

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"Судовий розгляд провадження проводили із дотриманням усіх вимог законодавства, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства", – зауважили в прокуратурі.

Чоловіка визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні неповнолітньої, сексуальному насильстві щодо неї та заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (частини 4,6 статті 152, частина 6 статті 153, частина 1 статті 122 Кримінального кодексу України).

Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Інформацію про кривдника дитини внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше ми розповідали, що на Хмельниччині 52-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку з інвалідністю і зняв це на відео. За скоєний злочин він проведе за ґратами 13 років.