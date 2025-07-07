У Києві поліціянти затримали чоловіка, який п’яним запустив феєрверк із балкона

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який п’яним запустив піротехнічний засіб з балкона багатоповерхівки. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції Києва, про те, що чоловік запустив феєрверк із багатоквартирного будинку, стало відомо після звернення місцевих.

Фото: ГУНП в Києві

Виявилося, винуватцем події був 43-річний киянин, якого поліціянти знайшли в його помешканні. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння – спеціальний пристрій показав 3,11 проміле. Зауважимо, що допустима норма для керування транспортним засобом – 0,2 проміле.

Мешканець столиці пояснив, що запустив салют, аби "відзначити сімейне свято", чим налякав місцевих мешканців.

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На місці правоохоронці знайшли пускову установку піротехнічного засобу, яку вилучили. А чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві – частина 1 статті 296 Кримінального кодексу.

Порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у травні в столиці 50-річний чоловік під час комендантської людини запустив салют. Правоохоронцям він не зміг пояснити свої дії.