СБУ викрила вчительку-колаборантку, яка влаштувалася працювати до київської школи

У Києві затримали колаборатку з Куп’янська, яка влаштувалася до столичної школи

У Києві викрили колаборантку з Куп’янська, яка після деокупації міста переїхала до столиці й влаштувалася вчителькою в одну з місцевих шкіл.

Їй загрожує до 10 років ув’язнення, повідомили в Головному управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

До початку повномасштабного вторгнення жінка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міськради. Під час окупації міста вона перейшла на бік ворога і продовжила керувати установою.

З липня 2022 року вона розробляла кремлівські "методички" для вчителів місцевих шкіл, в яких вимагала переходу на російські стандарти освіти.

Зокрема, жінка описувала методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення Української Державності, вчила виправдовувати збройну агресію та воєнні злочини РФ.

Арешт підозрюваної ГУ СБ України у м. Києві та Київській області/Facebook

Для впровадження "нововведень" колаборантка у складі делегації зустрічалася з "першим заступником міністра освіти" так званої ЛНР. Цю подію широко висвітлювали прокремлівські ЗМІ.

Під час звільнення Куп’янська жінка переїхала до Києва та оформила статус внутрішньо переміщеної особи. Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також зараз перевіряється можлива причетність фігурантки до поширення ворожої пропаганди серед школярів Києва.

Нагадаємо, у Запоріжжі повідомили про підозру у державній зраді 19-річній студентці, яка збирала дані про співробітників СБУ та підприємства оборонно-промислового комплексу.