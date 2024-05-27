Вигадала собі рак і смерть батька: у Києві затримали жінку, яка виманила у знайомого 260 тис. грн

У Києві затримали жінку, яка виманила у знайомого 260 тисяч гривень

Медсестра з Києва виманила у свого знайомого 260 тисяч гривень. На ці гроші вона "вилікувала" собі онкологію, "зробила операцію" батькові, а згодом і "поховала" його.

Щоб позичити гроші, чоловік навіть брав кредити, повідомили в Київській міській прокуратурі.

27-річна медсестра однієї з лікарень Києва майже пів року під різними приводами просила гроші у колишнього колеги по роботі, з яким мала дружні стосунки.

Спочатку жінка розповідала про лікування уявної онкології. Вона просила кошти на ліки, платну палату та інтенсивну терапію. Потім жінка від імені своєї матері надсилала чоловіку повідомлення про те, що вона в комі й потрібні додаткові гроші.

Згодом медсестра вигадала нову легенду – після "виходу з коми" їй потрібно було "лікуватися" за кордоном.

Щоразу чоловік пересилав їй на картку від 500 до 15 тисяч гривень. З вересня 2023 року по січень 2024 підозрювана виманила у нього 260 тисяч гривень, які обіцяла повернути після продажу нерухомості.

Щоб допомогти колишній колезі, чоловіку навіть доводилося брати кредити.

Так, за гроші приятеля жінка "вилікувала" онкологію собі, "пролікувала" дітей і матір, "оплатила" операцію батька.

"Коли історії про хвороби вже почали здаватись не переконливими, жінка не посоромилась попросити гроші на похорон батька, який навіть не здогадувався, що його спочатку довго лікували, а потім поховали", – зазначили у прокуратурі.

Як повідомила у коментарі для "УП. Життя" представниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, чоловік став підозрювати про обман, коли ексколега почала вганяти його в борги.

"Коли ошуканий заліз у кредити, в нього почали виникати сумніви, що весь час у жінки хтось хворіє. Адже вона просила гроші на лікування всіх членів своєї родини. Собі жінка приписувала онкологію, дітям – звичайні сезонні хвороби.

Правоохоронці перевірили медичні довідки й виявилося, що підозрювана здорова, а її батько – живий", – повідомила Винокурова.

Наразі жінці повідомили про підозру у шахрайстві за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

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