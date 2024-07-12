Сказали, що пес мертвий: жінка звинувачує запорізьких "перевізників" у викраденні собаки

Українка, яка переїхала до Латвії, звинувачує запорізьких "перевізників тварин" у викраденні її собаки, якого мали транспортувати із Запоріжжя до Риги.

Людмила Штефанеса вважає, що перевізники, яких вона знайшла в інтернеті, викрали її лабрадора Бадді та, ймовірно, інсценували його смерть.

Дівчина вже звернулася до правоохоронців, а також в Instagram попросила допомоги у зоозахисників.

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Людмила розповіла, що виїхала з України до Латвії 25 червня. Вона хотіла перевезти собаку Бадді, але не могла зробити це самостійно, тому шукала перевізника і знайшла Delivery Animals.

Дівчина перевірила вказаний номер телефону в застосунку Getcontact та побачила там понад 90 тегів "перевізник тварин/перевізник собак/перевізник Європа".

Тож Людмила попросила транспортувати собаку з Запоріжжя до Латвії.

За її словами, лабрадора Бадді забрали з міста автобусом 5 липня. За кілька годин власниці повідомили, що його перевезли через польський кордон, але час прибуття до Риги не уточнили.

"Я спілкувалась з дівчиною Русланою. 6 липня о 17:17 Руслана відписала мені в Telegram, що вони пройшли перший кордон (з Польщею). О 17:18 я уточнюю, чи вони на тій самій машині? Моє повідомлення залишається непрочитаним і без відповіді. 7 липня вони мали прибути", – розповідає дівчина.

Згодом Людмилі написав чоловік на ім'я Віталій, який повідомив, що пес нездужає. А потім дівчині повідомили, що Бадді "помер" і його нібито поховали у Польщі.

"Віталій каже, що собака втратив свідомість, його намагаються відкачати, поливаючи водою. Вони, чомусь у Польщі, через майже добу після проходження кордону.

Звісно, в мене істерика. Я благаю довезти до ветеринара. Він каже, що уточнить цей момент. Через 20 хвилин він передзвонює і каже, що собака вмер.

Я починаю в цьому сумніватись і просити надіслати фото/відео, де йому погано чи він вмер. Надсилають фото, де він просто спить. І на фото він сухий! Порода – лабрадор. Вони сохнуть дуже довго. Через деякий час Віталій знов передзвонює і каже, що вони його закопали", – розповідає Людмила.

Спочатку "перевізники" не надсилали Людмилі геолокацію, де нібито закопали пса Бадді. З собакою також були документи і речі, але їх наразі не повернули.

Людмила не вірить, що її пес помер і сумнівається, що люди, з якими вона домовлялася, взагалі перетинали кордон. Жінка також стверджує, що їй писали із вибаченнями та пропонували грошову компенсацію, але вона відмовилася.

"[Перевізники] пару годин тому вийшли на звʼязок. Напевно, налякані таким розголосом. Хочуть відкупитись. Мене це не цікавить. Я хочу повернути собаку або дізнатись правду, що з ним сталося.

Надіслали скрін карти, де обвели кругом ділянку ймовірного поховання. Там діаметр 5-10 кілометрів. Якщо вони поховали, поїдемо розкопувати з поліцією", – сказала Людмила у коментарі "УП. Життя".

Жінка попросила розголосу з боку зоозахисників, адже вона вважає, що її собаку могли продати для розведення лабрадорів.

Також власниця тварини каже, що звернулася із заявою до Вільнянського районного відділу поліції у Запорізькій області.

"Поліція в курсі, зібрали всі дані, опитали свідків. Я зараз в Ризі, подавала інформацію дистанційно", – сказала дівчина.

Утім, правоохоронці відмовилися спростувати чи підтвердити цю інформацію у коментарі журналістам.

УП. Життя намагалася зв'язатися з пані Русланою, яка спілкувалася з власницею лабрадора, але її телефон поза зоною досяжності.

Сторінка Delivery Animals в Instagram наразі недоступна. Ми готові поспілкуватися з перевізниками тварини та опублікувати їхній коментар щодо інциденту.