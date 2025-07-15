У Києві на першому побаченні жінка викрала в чоловіка майже 50 тисяч доларів: її затримали

У Києві правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка викрала майже 50 тисяч доларів у знайомого під час першого побачення. Жінці повідомили про підозру.

Випадок трапився, коли 33-річний чоловік запросив до додому 22-річну знайому, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Там пара розпивала алкогольні напої, згодом власник помешкання заснув. У той час його гостя знайшла готівку у сумці чоловіка, звідки викрала майже 50 тисяч доларів та втекла.

Фото: ГУНП у Києві Фото: ГУНП у Києві

Поліціянти затримали дівчину – під час обшуку в неї знайшли та вилучили більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

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Зловмисниці вручили підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Жінці загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу.

Нагадаємо, в Києві засудили 50-річного чоловіка, який під час побачення зґвалтував та вбив 69-річну знайому.