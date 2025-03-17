У Києві чоловік побив і пограбував жінку, яку запросив на побачення

Затриманому чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення

У Києві затримали чоловіка, який запросив жінку на побачення, а потім побив і пограбував її.

Інцидент стався у одному зі столичних готельно-ресторанних комплексів, повідомила пресслужба поліції Києва.

Під час відпочинку та вживання алкоголю у номері готелю між парою виник конфлікт через ревнощі.

"У результаті сварки чоловік спочатку побив жінку, а потім забрав мобільний телефон Samsung, гаманець із грішми та втік", – повідомляють правоохоронці.

Оперативники упродовж декількох годин розшукали та затримали 35-річного киянина. Слідчі вилучили викрадені речі та повернули їх власниці.

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Також вони повідомили чоловікові про підозру у вчиненні грабежу (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, але може вийти на волю, внісши заставу.

Нагадаємо, раніше столичний суд призначив рік тюрми киянину, який роками знущався над своєю матір’ю.