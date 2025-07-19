Правоохоронці притягнули до відповідальності киянку, яка в метро вигукувала "Слава Росії"

У поліції кажуть, що з дівчиною спілкуватиметься СБУ

Столичні правоохоронці знайшли дівчину, яка в метрополітені висловлювалася на користь країни-агресора, зокрема вигукувала "Слава Росії".

Раніше в соцмережах поширили відео інциденту, на якому пасажири вдарили дівчину по голові за її поведінку.

Тепер на фігурантку склали адміністративний протокол, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Поліціянти з'ясували, що антиукраїнські вислови вигукувала 25-річна місцева мешканка. Під час спілкування з правоохоронцями вона сказала, що того дня через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкогольних напоїв. Киянка заявила, що пізніших своїх дій не пам’ятає.

На неї склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу громадських або виправних робіт чи адміністративного арешту до п’ятнадцяти діб.

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"Надалі із дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ", – додали в поліції.

Нагадаємо, днями соцмережами поширювали відео конфлікту між пасажирами київського метро. За словами очевидців, дівчина лаялася, образливо висловлювалася про українців і провокувала інших словами на підтримку Росії.

На ролику зафіксували момент, коли пасажир завдає удару киянці по голові. Згодом кілька людей буцімто запропонували висадити дівчину з вагона.