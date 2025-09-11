У Києві мертвими знайшли 14-річну дівчину та її матір: співмешканець жінки раніше вчинив самогубство

В одній із квартир Києва знайшли тіла 14-річної підлітки та її 38-річної матері. На загиблих виявили сліди удушення. Правоохоронці припускають, що їх міг убити співмешканець жінки, який пізніше вчинив самогубство.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та столичному управлінні Національної поліції.

Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва

Тіла киянки та її доньки знайшли у квартирі, яку вони орендували. Жінок почали розшукувати після того, як на сполох забила бабуся, яка не могла зв’язатися з донькою та онукою.

Правоохоронці встановили, що причиною смерті жінки та її доньки стало удушення. Виявилося, що разом із ними проживав 37-річний співмешканець убитої – громадянин Азербайджану.

РЕКЛАМА:

10 вересня він наклав на себе руки, скинувшись із 20 поверху вікна квартири, яку орендував на добу.

У поліції розпочали кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство двох людей.

"Наразі тривають слідчі дії, з метою встановлення всіх обставин злочину, призначено низку експертиз", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, у липні в Києві з 21 поверху будинку випав чотирирічний хлопчик. Дитина померла на місці.