Суд відправив під варту 23-річного вчителя з Вінниччини, якого підозрюють у вбивстві двох учнів

Вінницький міський суд відправив під варту 23-річного вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Вінниччини.

На початку слухання очільник обласної прокуратури Олег Ткаленко, який очолює групу прокурорів у справі, подав клопотання про закриття судового засідання. Позицію пояснили тим, що деталі кримінального провадження стосуються неповнолітніх, а озвучена інформація може призвести до додаткової травматизації потерпілих, інформує hromadske.

Проведення засідання в закритому форматі підтримав суддя. Після слухання Олег Ткаленко повідомив, що суд обрав для ймовірного вбивці підлітків запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Підозрюваний не має права внести заставу.

Прокурор зауважив, що підозрюваний у повному обсязі не визнає провину. При цьому свої дії він попередньо пояснив неприязними відносинами. Однак остаточний мотив підозрюваного поки невідомий.

За словами Ткаленка, правоохоронці не мають інформації про булінг та зґвалтування, пов’язані з фігурантами справи. Раніше такі відомості поширювали в соцмережах.

Речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська повідомила, що 23-річному підозрюваному призначать експертизу для оцінки його психічного здоров’я.

"Це обов’язково будемо робити. Тому що і почерк такий, і вчинення [злочину] зухвале – протягом 40 секунд завдати такої кількості ударів", – сказала Маєвська.

Про яке вбивство підлітків йдеться?

Зранку 10 вересня стало відомо про убивство двох учнів 10 та 11 класу одного із закладів освіти Шаргорода на Вінниччині. На тілах знайдених підлітків були сліди ножових поранень.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування умисного вбивства – стаття 115 Кримінального кодексу. За приблизно 40 хвилин після смерті школярів затримали ймовірного нападника – 23-річного місцевого жителя, який був колишнім учителем убитих підлітків.

Згодом чоловікові повідомили про підозру.

Розслідування встановило, що вбивця завдав одному підлітку 10 ударів ножем у важливі частини тіла, а іншому – п’ять.