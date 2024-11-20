Ще один київський виш заборонив використання Telegram

Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив користування месенджером Telegram в освітніх і службових цілях.

Такий наказ підписав президент НаУКМА Сергій Квіт. Його на своїй сторінці у Facebook опублікував український підприємець Ярослав Ажнюк.

Нововведення почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

У документі йдеться, що студентам і працівникам забороняється використовувати Telegram у роботі, а також комунікувати через нього або його вебверсію.

Натомість пропонують використовувати інші ресурси. Водночас залишається можливість використання Telegram як джерела інформації винятково для проведення наукових досліджень.

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Також його не можна буде використовувати на пристроях, якими користуються співробітники університету. Всі облікові записи НаУКМА та посилання на них мають бути видалені.

Окрім того, співробітники Інформаційно-обчислювального центру вишу до нового року мають вжити низку заходів, щоб обмежити доступ до Telegram на території НаУКМА, зокрема у гуртожитках і корпусах.

Нагадаємо, подібні обмеження діють й в інших українських вишах, як-от Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Національний авіаційний університет.