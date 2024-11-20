Ще один київський виш заборонив використання Telegram
Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив користування месенджером Telegram в освітніх і службових цілях.
Такий наказ підписав президент НаУКМА Сергій Квіт. Його на своїй сторінці у Facebook опублікував український підприємець Ярослав Ажнюк.
Нововведення почнуть діяти з 1 січня 2025 року.
У документі йдеться, що студентам і працівникам забороняється використовувати Telegram у роботі, а також комунікувати через нього або його вебверсію.
Натомість пропонують використовувати інші ресурси. Водночас залишається можливість використання Telegram як джерела інформації винятково для проведення наукових досліджень.
Також його не можна буде використовувати на пристроях, якими користуються співробітники університету. Всі облікові записи НаУКМА та посилання на них мають бути видалені.
Окрім того, співробітники Інформаційно-обчислювального центру вишу до нового року мають вжити низку заходів, щоб обмежити доступ до Telegram на території НаУКМА, зокрема у гуртожитках і корпусах.
Нагадаємо, подібні обмеження діють й в інших українських вишах, як-от Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Національний авіаційний університет.