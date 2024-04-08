У столиці Колумбії чоловіки відвідують заняття, на яких їх вчать хатньої роботи

Школа догляду для чоловіків має навчальну програму, що складається з 24 модулів

У колумбійському місті Богота вже три роки функціонує Школа догляду для чоловіків – це проєкт міської ради, що сприяє залученню чоловіків до домашньої роботи та навчає турботливості у стосунках.

Поштовхом до реалізації такої ініціативи стали численні дзвінки на гарячу лінію мерії під час пандемії COVID-19. Чоловіки масово висловлювали розчарування тим, що не можуть подбати про свої сім’ї після смерті або хвороби близьких, пише CNN.

Школа догляду для чоловіків має навчальну програму, що складається з 24 модулів. Вона розрахована на кілька місяців. Заняття охоплюють навички догляду за домом, новонародженими, вагітними та людьми похилого віку, емоційну турботу, а також піклування про навколишнє середовище в місті.

Жителі Боготи вчаться заплітати волосся, міняти підгузки та говорити про власні переживання. Ідея полягає в тому, щоби стимулювати чоловіків більше підтримувати та бути більш уважними до своїх партнерок.

"Жінки не народилися із знанням того, як доглядати. Вони вчаться підмітати, заплітати дитині волосся і міняти підгузки. Це не генетична проблема, а культурна", – каже Хуан Кортес, керівник Школи догляду для чоловіків.

Ефективність проекту демонструють успіхи вихованців Школи. Від початку тренінгів Саенс, один з учнів, почав регулярно готувати для своєї родини. Він також докладає зусилля, щоб знайти час для спілкування зі своїми дітьми, навіть якщо виснажений після роботи.

"Я намагаюся бути кращим батьком", – каже він.

За даними команди проекту, в Школі турботи для чоловіків узяли участь близько 400 тисяч осіб.

Опитування мерії, які проводили до та після початку роботи Школи, демонструють зміни у суспільному ставлення до домашньої роботи.

Кількість чоловіків, які сказали, що повністю відповідають за домашні справи, з 2021 року подвоїлася. У 2021 році таких було 10%, а вже у 2023 році – 20%.

Та попри це упередження стосовно ролі чоловіків і жінок у Боготі залишається поширеним. Опитування 2023 року засвідчило, що чимало чоловіків у місті все ще дотримуються стереотипних поглядів на домашню роботу.

Раніше ми писали про ініціативу виключити з конституції Ірландії положення про "роль жінки в сім’ї".

Анна Коваленко, "УП. Життя"