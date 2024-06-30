Королева Єлизавета І мала понад 20 шпигунів по всій Європі – вчений розкрив секретне досьє

У Британії розшифрували 428-річне секретне досьє про шпигунів Королеви Єлизавети І

У Британії розшифрували 428-річне секретне досьє, яке розкриває мережу шпигунів королеви Єлизавети І по всій Європі.

Імена понад 20 шпигунів по всій Європі з’ясував професор ранньомодерної британської історії в Університеті Лідса Стівен Алфорд, повідомляє The Guardian.

Королева Єлизавета І, яка була донькою Анни Болейн та останньою правителькою з династії Тюдорів, правила Британією з 1558 по 1603 рік. У цей період держсекретарем був розвідник Роберт Сесіл, знаменитий в історії тим, що розкрив "Порохову змову" 1605 року.

Нині дослідник Стівен Алфорд виявив, що Роберт Сесіл створив і використовував підпільну мережу, щоб шпигувати за європейськими монархами заради англійського престолу.

Раніше вчені вважали, що таких шпигунів було лише декілька. Але відкриття Алфорда доводить, що держсек насправді мав організовану мережу з понад 20 шпигунів у Португалії, Франції, Бельгії, Іспанії, Шотландії, Швеції, Нідерландах, Римі та інших країнах Європи.

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Королева Єлизавета I The Darnley Portrait, 1575

За словами Алфорда, більшість шпигунів у 16 столітті з'являлися випадково і добровільно надавали ту чи іншу інформацію. Але ці розвідники діяли організовано.

"Це були серйозні люди, багато з яких були міжнародними комерсантами, які отримували зарплату… Сесіл вибрав купців, тому що вони подорожували, вміли читати і писати, розмовляли європейськими мовами і мали власні мережі", – каже Алфорд.

Вчений вважає, що це була "перша правильно організована секретна служба" в Англії.

Як британський дослідник розкрив секрети Сесіла?

Держсекретар Роберт Сесіл After John de Critz/Wikimedia Commons

428-річне секретне досьє Роберта Сесіла зібрали докупи за допомогою ключового документа – аркуша паперу під заголовком "Імена розвідників".

Документ тривалий час пролежав у Національному архіві, а 15 років тому його знайшов Стівен Алфорд.

Вчений припускає, що Роберт Сесіл почав писати цей перелік у 1596 році. Згодом вікторіанські архіваріуси помістили його у теку "різне".

"Там було багато імен, серед яких – імена людей, що входили до таємної ради Єлизавети І або були близькими до неї. Багато кого я не знав. Зрештою, я зрозумів, що цифри поруч з їхніми іменами – це номери сторінок, і що це справді сторінка зі змістом. Це був момент осяяння", – згадує вчений.

Дослідник вважає, що Роберт Сесіл почав писати цей перелік у 1596 році Photograph: National Archives, Kew

Алфорд шукав усі можливі дані про розвідників – будь-який документ, який би мав маленьку цифру в кутку, що збігалася з номером розвідника на сторінці змісту.

"До 19 століття рукописи дуже погано зберігалися – часто їх запихали в камери в лондонському Тауері – до деяких з них дісталися щури і миші. Часто вони були заплямовані, іноді можна побачити сліди від зубів. Це диво, що ці папери взагалі збереглися", – каже вчений.

Поступово збираючи досьє на кожного розвідника, чоловік почав помічати певну закономірність. Наприклад, усі вони були під рукою в офісі Сесіла, коли надходили звіти, або коли треба було обліковувати платежі.

Зрештою, Стівен Алфорд описав усі свої відкриття про шпигунську службу часів Королеви Єлизавети I у книзі "Всі його шпигуни: Таємний світ Роберта Сесіла" від видавництва Penguin.

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Нагадаємо, раніше британський історик виявив схованку з листами для полонених моряків XVIII століття. Також у Британії показали особисті листи британського альпініста, який міг бути першим підкорювачем Евересту, але загинув.