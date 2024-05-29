Погана звичка королеви з "Бріджертонів": що нюхає персонажка і чим небезпечна ця речовина

Героїня серіалу "Бріджертони” королева Шарлотта нюхає снаф, але ми закликаємо вас утриматись від цього небезпечного продукту

Героїня популярного на Netflix серіалу "Бріджертони", королева Шарлотта, часто "нюхає" коричневу порошкоподібну речовину, яку можна помилково сприйняти за наркотики.

Насправді акторка нюхає підфарбовану цукрову суміш, яку глядачеві видають за нюхальний тютюн – "снаф". Він досі продається в магазинах тютюнових виробів, але лікарі застерігають, що цей виріб – не менш небезпечний, ніж звичайні сигарети.

"УП. Життя" зібрала інформацію про снаф, його відмінності від інших тютюнових виробів та ризики для здоровʼя, через які не варто нюхати тютюн. Для цього ми скористалися матеріалами Medical News Today, WebMD та American Cancer Society.

Що таке снаф?

Нюхальний тютюн або снаф – це дрібнодисперсний тютюновий порошок, який був своєрідним символом статусу в 1700-х і 1800-х роках та дозволяв споживати нікотин без диму.

Нюхальний тютюн був недешевим і дуже популярним виробом в Англії епохи Регентства, де й відбуваються події серіалу "Бріджертони". Особливо снаф любили представники "вищих класів", бо він підкреслював їхнє багатство і статус.

Зазвичай снафом називають сухий тютюн, який вдихають через ніс, але його різновидом також можна вважати снюс – вологу суміш з тютюну, яку розжовують у роті.

Чим шкідливий снаф?

Тютюн у будь-якому вигляді містить нікотин, що викликає залежність Фото: fermate/Depositphotos

Свіжих досліджень нюхального тютюну відносно менше, ніж досліджень жувального тютюну, але є багато аргументів проти першого.

Усі тютюнові вироби, зокрема нюхальний тютюн, містять хімічні речовини, що викликають рак, і нікотин, який викликає залежність.

Деякі бездимні тютюнові вироби можуть містити менше шкідливих хімічних речовин, ніж цигарки, але все одно становлять значний ризик для здоров'я.

Люди, які нюхають або жують тютюн, отримують приблизно таку ж дозу нікотину, як і ті, хто регулярно курить сигарети. Споживачі нюхального тютюну та снюсу піддаються впливу понад 25 хімічних канцерогенних речовин, найшкідливішими з яких є нітрозаміни.

Також у шведському дослідженні 2021 року зазначається, що середньостатистичний споживач жувального тютюну отримує принаймні втричі вищий рівень нітрозамінів, ніж той, хто викурює пачку сигарет на день.

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Які ризики для здоров'я несе снаф?

Хвороби носа

Вживання нюхального тютюну призводить до морфологічних і функціональних змін слизової оболонки носа.

Зокрема, у 2005 році вчені зʼясували, що після тривалого споживання снафу у людей розвивається хронічний риніт, а як наслідок – закладеність носа.

"Ми дійшли висновку, що назальний нюхальний тютюн не є підходящою заміною куріння тютюну, оскільки він не дозволяє уникнути погіршення здоров'я", – йдеться у дослідженні.

У 2020 році інша команда вчених виявила, що споживачі снафу частіше повідомляють про хропіння, закладеність носа, ринорею (надмірні виділення з носа) та гіпосмію (знижена здатність відчувати запахи).

Рак

Організація American Cancer Society стверджує, що бездимний тютюн підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози, стравоходу, горла та рота.

Хвороби серця

Нюхальний тютюн підвищує частоту серцебиття і кров'яний тиск, а отже підвищує ризик серцевих захворювань.

Залежність

У людей, які вживають нюхальний тютюн, рівень нікотину в організмі такий самий або вищий, ніж у людей, які палять, тож вони мають не менші ризики залежності від нікотину.

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Ризик під час вагітності

Жінки, які вживають бездимний тютюн під час вагітності, наражають дитину на ризик передчасного народження або смерті.

Ілюзія безпеки

Споживачі часто думають, що бездимний тютюн, зокрема снаф, може допомогти їм кинути палити.

Але наразі не доведено, що будь-який із бездимних тютюнових продуктів допомагає покинути цю шкідливу звичку, кажуть в American Cancer Society.

Нагадаємо, раніше ми назвали три найефективніші способи кинути курити.