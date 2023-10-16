В Англії знайшли середньовічний золотий перстень із зізнанням у коханні. ФОТО

В англійському графстві знайшли пізньосередньовічний золотий перстень з вигравіруваним зізнанням у коханні.

Вислів "Je desir vous Ceruir" був написаний французькою, "мовою куртуазного кохання". У перекладі він означає "Я волію служити тобі".

Про знахідку розповіла археологиня Лорі Роджерсон у коментарі ВВС News.

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Артефакт виявили за допомогою металошукача поблизу Фрінтона в Англії, де також знайшли коштовний жетон епохи Тюдорів.

Пані Роджерсон припускає, що ці предмети були загублені одночасно.

Фото: Colchester and Ipswich Museum Service\BBC

Незважаючи на те, що перстень крихітний та поміщається на мізинці, його, ймовірно, носив чоловік.

"У цей період каблучки носили на всіх фалангах всіх пальців, тому вона могла бути надіта на верхню фалангу", – сказала вона.

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Персні з лицарськими девізами французькою мовою були в моді між XV і XVI ст.

Фрази "Я волію служити тобі" або "Я хочу підкорятися" часто використовувалися чоловіками для зізнання у коханні своїм дамам.

Тоді серед європейського дворянства була поширена концепція куртуазної любові – це оспівані у мистецтві вишукані стосунки, зазвичай між лицарем та його "дамою серця".

Нагадаємо, раніше у Єгипті знайшли ювелірні вироби, яким понад 3,5 тисячі років.

Також в Ізраїлі виявили 4 ідеально збережені римські мечі віком 1900 років.