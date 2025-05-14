"У кожній школі має бути ветеран": Верещук анонсувала зміни у викладанні "Захисту України"

Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством у справах ветеранів готують наказ щодо залучення ветеранів до викладання "Захисту України" в школах.

Документ планують оприлюднити вже цього тижня, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Згідно з наказом, у кожному українському закладі загальної середньої освіти має працювати ветеран або ветеранка.

"Саме вони мають викладати курс "Захист України". Краще них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу", – написала Верещук у своєму Telegram-каналі.

Віцепремʼєрка закликала місцеві громади знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів, коли ті почнуть влаштовуватися до шкіл.

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Нагадаємо, ще у грудні 2022 року у Мінветеранів заявили, що залучатимуть учасників бойових дій до викладання військової підготовки для школярів.