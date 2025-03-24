"Її життя забрали росіяни": у Краснопіллі на Сумщині загинула 90-річна бабуся відомих біатлоністок
У селищі Краснопілля на Сумщині внаслідок російського обстрілу загинула бабуся біатлоністок Віти та Валентини Семеренко.
21 березня жінці саме виповнилося 90 років, а 23 березня її життя обірвалося.
Трагічну звістку повідомила Віта Семеренко на своїй сторінці в Instagram.
"Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять", – написала Віта Семеренко.
Про смерть бабусі також висловилася її друга онука Валентина Семеренко.
"Згасло світло у віконці, тихо вітерець зітха. Бабусю рідненьку, ніжну, добру, вже забрала вічність та", – написала спортсменка у сторіз.
Нагадаємо, 21 березня 2025 року упродовж дня окупанти скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопілля.
Унаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей. Атака на прикордонне селище продовжилася і в наступні дні, зокрема 22 і 23 березня.