"Її життя забрали росіяни": у Краснопіллі на Сумщині загинула 90-річна бабуся відомих біатлоністок

У селищі Краснопілля на Сумщині внаслідок російського обстрілу загинула бабуся біатлоністок Віти та Валентини Семеренко.

21 березня жінці саме виповнилося 90 років, а 23 березня її життя обірвалося.

Трагічну звістку повідомила Віта Семеренко на своїй сторінці в Instagram.

"Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять", – написала Віта Семеренко.

Про смерть бабусі також висловилася її друга онука Валентина Семеренко.

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"Згасло світло у віконці, тихо вітерець зітха. Бабусю рідненьку, ніжну, добру, вже забрала вічність та", – написала спортсменка у сторіз.

Нагадаємо, 21 березня 2025 року упродовж дня окупанти скидали керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопілля.

Унаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей. Атака на прикордонне селище продовжилася і в наступні дні, зокрема 22 і 23 березня.