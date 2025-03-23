Жили при церкві та допомагали іншим: що відомо про родину, що постраждала під час атаки на Київ

Після початку повномасштабної війни родина переїхала із Запорізької області до столиці

Російські війська здійснили масовану атаку Києва безпілотниками вночі 23 березня. Внаслідок цього постраждали десятки людей у різних районах столиці, ще троє загинули.

Серед них була п'ятирічна Ніколь та її тато Олександр Гаранський, які проживали в Голосіївському районі. З родини вціліла лише мати Олександра, яка з пораненнями перебуває в лікарні.

Знайома родини Діана Дудченко в коментарі для "УП. Життя" розповіла, що подружжя переїхало до Києва з Оріхова Запорізької області після початку повномасштабної війни. Сім'я Гаранських відвідувала одну зі столичних церков, де і познайомилися з Діаною.

Жінка додає, що родина проживала в невеликому будиночку на території церкви, який був вщент знищений внаслідок дронової атаки.

"Олександра співає разом зі мною в церковній групі, тому ми тісно спілкувалися. Вони віддали дитину в дитячий садок, куди ходить і мій син, тому ми часто їх підвозили", – згадує киянка.

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За словами Діани, мати родини працювала в церковному дитячому садочку, а згодом почала займатися власною справою – випікала солодощі на замовлення. Її чоловік "підпрацьовував на різних роботах".

Крім того, Олександра брала активну участь у житті церкви, де кілька разів на тиждень проводила зустрічі для підлітків.

Діана Дудченко каже, що Гаранські були дружніми та добрими людьми, які попри те, що втратили все в рідному Оріхові, намагалися допомагати іншим.

"Багато допомагали, були добрими, позитивними. Олександра взимку організовувала проєкт збору та доправлення подарунків для дітей у прифронтові регіони", – додала киянка.

Також жінка поділилася відео, на якому 19 березня п'ятирічна Ніколь займається однією зі своїх улюблених справ – ліпить з пластиліну. Жінка розповіла, що зустрілася в садочку з дівчинкою наступного дня – тоді вихованці закладу провели свято для мам.

"Ніколь була дуже хорошою дівчинкою, кмітливою, розумною. Вона дружила з моїми дітьми, дуже любила носити сукні, навіть мала вбрання з підсвіткою, як у принцеси. Також полюбляла малювати і ліпити з пластиліну.

Позитивна дівчинка. Ходила в старшу групу в садочку і мала у вересні йти в перший клас", – поділилася спогадами киянка.

У коментарі для "УП. Життя" киянка Діана Дудченко розповіла про родину Гаранських, які постраждали внаслідок атаки РФ по Києву. П'ятирічна Ніколь та її тато Олександр загинули на місці.

“Ніколь була дуже хорошою дівчинкою, кмітливою, розумною. [...] Дуже любила носити сукні" pic.twitter.com/gpe54upBOX — УП.Життя (@UPZhyttya) March 23, 2025

Під час російської атаки по столиці Гаранські перебували разом у будиночку на території церкви. За словами Діани Дудченко, Ніколь та Олександр загинули відразу після удару по їхньому помешканню.

"Олександру відкинуло на двадцять метрів, вона так пролежала три години, поки її не знайшов місцевий електрик", – додала знайома сім'ї.

Наразі жінка перебуває в реанімаційному відділенні однієї зі столичних лікарень. Подруга родини Діана Дудченко збирає кошти на допомогу в лікуванні Олександри.

"Мама опритомніла, прогнози хороші", – додала киянка.

Через атаку Дніпровського району також загинула 80-річна жінка, квартира якої вигоріла вщент, повідомляє видання "КИЇВ24".

Сусідка померлої киянки розповіла, що не була вдома на момент виникнення пожежі. Однак жінка стверджує, що 80-річній постраждалій не змогли вчасно допомогти рятувальники, оскільки поблизу будинку були щільно припарковані автівки.

У цьому ж будинку проживає відомий актор театру та кіно Андрій Ісаєнко разом із дружиною, режисеркою та продюсеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко. Чоловік повідомив, що вони не постраждали внаслідок атаки, і закликав підтримати збір на підтримку сусідів, які потребують допомоги.

Раніше ми розповідали про загиблих унаслідок російської атаки по Полтаві на початку лютого.