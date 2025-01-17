Через удар по Кривому Рогу чоловік втратив другу кохану: його перша дружина померла в окупації

У Кривому Році через атаку чоловік втратив другу кохану – першу дружину він поховав у 2022 році

Доповнено 17.01.2025 о 18:50

По обіді 17 січня росіяни завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Атака пошкодила навчальний заклад і житлову забудову. Наразі відомо про семеро постраждалих і чотирьох загиблих.

Зокрема, ракета обірвала життя другої дружини переселенця Ігоря. Першу кохану чоловік поховав у Херсоні.

Про це він розповів "Суспільному" та місцевому виданню "Свої".

Ігор переїхав до Кривого Рогу з Херсона. У 2022 році в тоді ще окупованому місті загинула його дружина, з якою вони разом виховували трьох дітей.

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У Кривому Розі Ігор познайомився з жінкою, з якою жив у фактичному шлюбі.

Сьогодні у старшого сина Ігоря день народження, тож сім’я їздила на ринок за продуктами, щоб приготувати святковий стіл.

Під час атаки ворога вони поверталися додому.

"Заїжджали у двір. Я відхилився, а в дружину два осколки влучило. Швидка поки дісталася, вона померла...

Я в Херсоні всю окупацію провів. Я звик до цього. Я одразу ж пригнувся в машині вниз, а дружина не встигла..." – розповів чоловік "Суспільному".

У самого Ігоря поранення ока – туди потрапили уламки скла.

"У дітей істерика… Уявіть, у 22-му році рідну матір похоронили, а тепер – названу", – сказав Ігор у коментарі "Своїм".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року внаслідок удару по Кривому Рогу загинули матір і троє дітей. Найменшій було лише 2 місяці.