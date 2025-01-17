Через удар по Кривому Рогу чоловік втратив другу кохану: його перша дружина померла в окупації
Доповнено 17.01.2025 о 18:50
По обіді 17 січня росіяни завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Атака пошкодила навчальний заклад і житлову забудову. Наразі відомо про семеро постраждалих і чотирьох загиблих.
Зокрема, ракета обірвала життя другої дружини переселенця Ігоря. Першу кохану чоловік поховав у Херсоні.
Про це він розповів "Суспільному" та місцевому виданню "Свої".
Ігор переїхав до Кривого Рогу з Херсона. У 2022 році в тоді ще окупованому місті загинула його дружина, з якою вони разом виховували трьох дітей.
У Кривому Розі Ігор познайомився з жінкою, з якою жив у фактичному шлюбі.
Сьогодні у старшого сина Ігоря день народження, тож сім’я їздила на ринок за продуктами, щоб приготувати святковий стіл.
Під час атаки ворога вони поверталися додому.
"Заїжджали у двір. Я відхилився, а в дружину два осколки влучило. Швидка поки дісталася, вона померла...
Я в Херсоні всю окупацію провів. Я звик до цього. Я одразу ж пригнувся в машині вниз, а дружина не встигла..." – розповів чоловік "Суспільному".
У самого Ігоря поранення ока – туди потрапили уламки скла.
"У дітей істерика… Уявіть, у 22-му році рідну матір похоронили, а тепер – названу", – сказав Ігор у коментарі "Своїм".
Нагадаємо, у листопаді 2024 року внаслідок удару по Кривому Рогу загинули матір і троє дітей. Найменшій було лише 2 місяці.