Залишила передсмертну записку: у Кривому Розі поліція розслідує загибель 12-річної дівчинки

У Кривому Розі 12-річна дівчинка випала з вікна 8-поверху і загинула. Поліція відкрила справу за статтею про самогубство, адже дитина залишила передсмертну записку.

Як розповіли у коментарі "УП. Життя" у Криворізькому районному управлінні поліції, 28 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з дворів на території Саксаганського району міста виявили тіло людини.

Прибувши на місце трагедії поліцейські встановили, що загиблою виявилася 12-річна дівчинка, яка випала з вікна 8-поверху.

"Відомо, що дитина залишила передсмертну записку. Її зміст наразі не розголошується. За фактом самогубства відкрите кримінальне провадження, з'ясовуються всі обставини трагедії.

Тіло направили на судово-медичну експертизу", – зазначила інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон.

За інформацією Суспільного, швидка на місце трагедії приїхала за 10-15 хвилин. За інформацією очевидців, дитина, ймовірно, після падіння ще дихала, тож медики деякий час проводили реанімаційні заходи, однак безрезультатно.

У школі, де навчалася дівчинка, її охарактеризували як старанну, здібну, дисципліновану та працелюбну дитину.

Нагадаємо, у Вінниці трирічна дівчинка випала з 6 поверху: поліція відкрила справу проти батьків.