У Вінниці трирічна дівчинка випала з 6 поверху: поліція відкрила справу проти батьків

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
16768
19 квітня 2023

У Вінниці малолітня дівчинка випала з вікна квартири на 6 поверсі, де замкнулася разом із сестрою. 

Інцидент стався 19 квітня, повідомляють в ДСНС. 

Вдень батько дівчат зателефонував рятувальникам й повідомив про те, що його доньки 2-х і 3-х років зсередини зачинилися у квартирі.

Реклама:

Під час аварійного зламу дверей 3-річна дівчинка випала з вікна помешкання.

Фото: ДСНС

У цей час її молодша сестра залишалася зачиненою в одній із кімнат, яку також довелося зламувати. 

Дівчинка, яка випала з вікна, переломів не отримала, утім наразі перебуває у реанімації під наглядом лікарів.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська повідомила, що 3-річна дитина сперлася руками на москітну сітку й випала з вікна. 

Фото: ДСНС

"Батьки виносили речі з квартири на вулицю і поки вони спускалися, піднімалися, діти зачинилися в квартирі", – розповіла речниця. 

За її словами, за фактом події поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею про злісне невиконання батьківських обов’язків. 

Реклама:

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. 

Утім, якщо стан дитини буде задовільним, на батьків можуть накласти штраф, уточнила речниця. 

Нагадаємо, на Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом дітям віком 3, 5 та 11 років.

Читайте також: Залишила на хвору родичку: на Закарпатті поліція вилучила у матері трьох маленьких доньок


Реклама:


Реклама:
 8173
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4302
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3454
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат