У Вінниці трирічна дівчинка випала з 6 поверху: поліція відкрила справу проти батьків

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 квітня 2023

У Вінниці малолітня дівчинка випала з вікна квартири на 6 поверсі, де замкнулася разом із сестрою. 

Інцидент стався 19 квітня, повідомляють в ДСНС. 

Вдень батько дівчат зателефонував рятувальникам й повідомив про те, що його доньки 2-х і 3-х років зсередини зачинилися у квартирі.

Під час аварійного зламу дверей 3-річна дівчинка випала з вікна помешкання.

Фото: ДСНС

У цей час її молодша сестра залишалася зачиненою в одній із кімнат, яку також довелося зламувати. 

Дівчинка, яка випала з вікна, переломів не отримала, утім наразі перебуває у реанімації під наглядом лікарів.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська повідомила, що 3-річна дитина сперлася руками на москітну сітку й випала з вікна. 

Фото: ДСНС

"Батьки виносили речі з квартири на вулицю і поки вони спускалися, піднімалися, діти зачинилися в квартирі", – розповіла речниця. 

За її словами, за фактом події поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею про злісне невиконання батьківських обов’язків. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. 

Утім, якщо стан дитини буде задовільним, на батьків можуть накласти штраф, уточнила речниця. 

Нагадаємо, на Київщині судитимуть жінку та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом дітям віком 3, 5 та 11 років.

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