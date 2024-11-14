У Кривому Розі попрощалися з матір’ю та трьома дітьми, які загинули внаслідок ракетного удару РФ

У Кривому Розі містяни, рідні та близькі попрощалися із Оленою Кулик та її трьома дітьми, 10-річним Кирилом, 2-річним Демидом та двомісячною Уляною, які загинули внаслідок російського ракетного удару 11 листопада.

Того дня вижив лише батько родини – Максим Кулик.

Прощання із загиблими відбулося в молитовному домі "Спасіння" – родина Куликів була членами церкви "Благословіння", що в селищі Радушне.

Під час прощання батько родини, 33-річний Максим Кулик, виступив із промовою, повідомляють "Суспільне. Дніпро" та "Радіо Свобода". Присутні слухали чоловіка стоячи.

"Сьогодні мені не хочеться втішитись і жити мені не хочеться. Кузя – душа моя, кровинка моя, підтримка моя, я завжди кохатиму тебе. Кирило, ти мій найкращий друг. Демиде, ти завжди казав мені "татусю, тато буде класти спати, тато буде годувати". Уляна. Я так хотів аби ти сказала перше слово "мама" чи "тато", – сказав Максим Кулик.

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Фото: "Свої. Кривий Ріг"/"Суспільне. Дніпро" Фото: "Свої. Кривий Ріг"/"Суспільне. Дніпро" Фото: "Свої. Кривий Ріг"/"Суспільне. Дніпро" Фото: "Свої. Кривий Ріг"/"Суспільне. Дніпро"

Колишній тренер старшого сина В’ячеслав розповів, що Кирило любив грати у футбол і займався цим видом спорту протягом двох років.

"Це для нашої футбольної команди дуже велика трагедія. Ми зібралися з дітьми на стадіоні, дітвора вся плакала. Дуже хороший хлопчик був, вихований. Він дуже серйозно ставився до тренувань. Завжди був веселим, спілкувався з усіма", – поділився чоловік.

Знайома родини, Ольга, розповіла, що загибла Олена Кулик разом із чоловіком Максимом та дітьми часто займалися благодійністю – родина годувала обідами людей, які потребували цього, а також навідувалися в дитячі будинки.

Загиблих містяни проводжали живим коридором – хода пройшла повз школу, де навчався 10-річний Кирило. Для нього пролунав останній дзвоник.

Олену разом із дітьми поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Нагадаємо, майже вся родина Куликів загинула внаслідок російського обстрілу вранці 11 листопада. Тоді балістична ракета влучила в багатоквартирний будинок, де проживала сім’я.

Життя Максима Кулика врятувало те, що в момент ракетної атаки він перебував в іншій кімнаті.