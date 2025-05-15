У Куп’янську через обстріли зупинили роботу єдиної у місті лікарні

У Куп’янську зупинили роботу єдиної у місті лікарні. Таке рішення прийняли через постійні обстріли та небезпеку як для пацієнтів, так і для медиків.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

"Медичний заклад, на жаль, на сьогодні тимчасово перестає працювати у зв’язку з загрозою авіаційних ударів", – зауважив він.

У коментарі Суспільне.Харків очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич додав, що це була єдина лікарня у Куп’янську.

За його словами, наразі поранених планують або одразу вивозити до найближчих медзакладів на "швидкій", або робити стабілізацію і транспортувати після цього.

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"Треба було ухвалювати рішення, які допоможуть зберегти життя людей, тому що поруч із територіальним медичним об'єднанням постійно прилітало, навпроти медичного об'єднання позавчора прилетіло у навчальний заклад. Раніше постійно були удари по швидкій допомозі, тому є небезпечна ситуація для працівників", – пояснив він.

Згідно з офіційною статистикою, станом на 15 травня у Куп’янську залишаються 1750 жителів, а загалом у громаді – 2700 людей. Вони живуть під постійними обстрілами: лише за травень на території громади зафіксували 1900 ударів з усіх видів озброєнь.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що на прифронтових українських територіях було повністю зруйновано 114 медичних закладів.